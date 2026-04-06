Lkw-Ladenetz: Branche fordert mehr Tempo beim Ausbau

Der Vorstand des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung, Engelhardt, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Technik der E-Lkw funktioniere. Doch beim Bau von Ladestationen hingen Deutschland und die EU meilenweit hinterher.
Nach Angaben der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur sind entlang der deutschen Autobahnen 350 Standorte geplant. Aktuell gibt es laut einer Übersicht nur 69 öffentlich zugängliche Standorte.
Die Branche leidet aktuell unter massiv gestiegenen Dieselpreisen infolge des Krieges im Nahen Osten. Unter den schweren Lkw liegt der Elektroanteil hierzulande unter einem Prozent.
Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.