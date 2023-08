Menschenschmuggel

Polizei in Österreich stoppt Kleinlaster mit 53 Migranten auf der Ladefläche. (picture alliance / WERNER KERSCHBAUMMAYR / APA / picturedesk.com / WERNER KERSCHBAUMMAYR)

Die Personen dürften auf dem Weg nach Deutschland gewesen sein, so die Polizei. Sie stoppte das Auto am Sonntag in Linz. Vier Personen wurden demnach festgenommen. Die meisten Menschen auf der Ladefläche stammten nach Polizeiangaben aus der Türkei, ebenso drei der vier Festgenommenen im Alter von 18, 24 und 28 Jahren. Bei dem vierten müsse die Nationalität noch geklärt werden. Den Männern werde Schlepperei vorgeworfen.

In Eugendorf bei Salzburg wurden ebenfalls mutmaßliche Schlepper aufgegriffen, darunter eine Frau aus Deutschland, wie die dortige Polizei berichtete. Die Ermittler hätten am Samstag einen verdächtigen Kleinlaster überprüfen wollen, als der Fahrer auf das Gaspedal trat. Nach Angaben der Polizei hielten sich in dem Auto elf "augenscheinlich geflüchtete Personen" auf, darunter eine Familie mit vier Kindern.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.