Flüssiggas-Terminal Lubmin

Probebetrieb für schwimmendes LNG-Terminal beginnt

Das LNG-Terminal in Lubmin an der Ostseeküste geht in den Probebetrieb. In Mecklenburg-Vorpommern wie auch deutschlandweit ist das Interesse am Gelingen des Projekts groß – doch es gibt auch Kritik, unter anderem von Umweltschützern.

Beckmann, Anna-Lou | 22. Dezember 2022, 14:18 Uhr