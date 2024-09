Das LNG-Terminal in Mukran auf Rügen geht in den Regelbetrieb. (picture alliance / dpa / Stefan Sauer)

Wie ein Sprecher des Betreibers Deutsche Regas mitteilte, ist die Anlage in Mukran von zentraler Bedeutung für die Versorgungssicherheit in Deutschland, in Österreich sowie in Osteuropa. Etwa 15 Prozent des gesamtdeutschen Erdgasbedarfs könnten in Zukunft über das LNG-Terminal ins Netz eingespeist werden, hieß es.

Die Anlage ist umstritten. Im April wies das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Klagen zweier Umweltorganisationen gegen die Inbetriebnahme ab. Auch Eilanträge des Deutschen Jugendherbergswerks, der Gemeinde Binz und von zwei privaten Grundstückseigentümern scheiterten. Die Kritiker befürchten durch das Terminal Schäden für den Tourismus, für die Natur sowie für das Klima.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.