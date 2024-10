NDR-Recherche

Das geplante Flüssigerdgas-Terminal im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel wird offenbar deutlich teuer als geplant. (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Nach Recherchen des NDR steigen die Kosten für den Bund auf fast eine Milliarde Euro. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte für das feste LNG-Terminal schon in der Haushaltsplanung der kommenden Jahre 740 Millionen Euro hinterlegen lassen. - Die Errichtung von LNG-Terminals ist eine Reaktion auf die Gaskrise in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Ob für die Versorgungsicherheit neben schwimmenden auch die teureren festen LNG-Terminals nötig sind, ist allerdings umstritten. In Deutschland sind bisher drei schwimmende Terminals in Betrieb. Keines davon ist voll ausgelastet.

