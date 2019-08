Wie sieht der Alltag an dieser Grundschule in einem sozialen Brennpunktviertel in Hamm aus? Was machen Schüler, Lehrer und Eltern, um dieser besonderen Auszeichnung gerecht zu werden? Und lässt sich das Konzept frei nach dem Schulmotto "Lachen, Leisten, Lesen" auf andere Schulen übertragen?

Gesprächsgäste:

Frank Wagner, Schulleiter der Gebrüder-Grimm-Schule

Hilke Kirchner, Lehrerin

Christina Paul, Sonderpädagogin

Frank Ulrich, Vater

Lara Schulze-Aquack, Schülerin

Sabine Schulze-Aquack, Mutter

Prof. Dr. Michael Schratz, Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung, Universität Innsbruck

