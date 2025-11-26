Interessenkonflikt bei Wolfram Weimer?

Timo Lange vom Verein LobbyControl. (imago / Metodi Popow / M. Popow)

Dies müsse geändert werden. Während die Parlamentsmitglieder Angaben zu beispielsweise Vermögen, Aktienbesitz oder Unternehmensbeteiligungen machen müssten, hätten Regierungsmitglieder ohne Bundestagsmandat nicht die Pflicht, dies offen zu legen.

Dies sei auch bei Kultur- und Medienstaatsminister Weimer der Fall gewesen. Weimer war in die Kritik geraten, nachdem bekannt wurde, dass bei einem von Weimars Unternehmen Weimer Media Group ausgerichteten "Ludwig-Erhard-Gipfel" Unternehmern gegen Bezahlung der Kontakt zu Bundesministern vermittelt wird.

Weimer erklärte, dass er bei Amtsantritt sein Geschäftsführermandat niedergelegt habe. Die Anteile übergab er für die Dauer seiner Dienstzeit inzwischen einem Treuhänder. Lobbycontrol-Sprecher Lange kritisierte, dass sich am Interessenkonflikt damit nichts geändert habe. Die Firma verbleibe weitgehend in den Händen von Weimers Frau, die Mitgesellschafterin ist. Die Distanz sei damit nicht sonderlich groß, die Einnahmen blieben in der Familie. Zwar gebe es keine Hinweise darauf, dass Weimer sein Amt für eigene Interessen genutzt hätte. Solche Konstellationen müssten aber von vornherein ausgeschlossen werden.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.