Bob-Weltcup

Die deutschen Bobfahrer Johannes Lochner (l) und Georg Fleischhauer jubeln nach ihrem Sieg in Winterberg. (Robert Michael / dpa)

Der Bayer Lochner lag mit seinem Anschieber Georg Fleischhauer am Samstag nach zwei Läufen 0,30 Sekunden vor Adam Ammour (Oberhof) und Alexander Schaller. Der langjährige Dominator Francesco Friedrich (Oberbärenburg), der Lochner in diesem Winter erst zweimal schlagen konnte, fiel noch auf den dritten Rang zurück (+0,51).

Lochner führt die Weltcupwertung in beiden Disziplinen an. Sein großes Ziel ist aber in seiner letzten Saison der erste Olympiasieg bei den Winterspielen im Februar in Cortina d'Ampezzo.

