Tarifstreit

Darauf verständigten sich der Gesamtverband der Personaldienstleister und die DGB-Tarifgemeinschaft Leiharbeit. Der neue Entgelttarifvertrag läuft von Oktober an für zwei Jahre und betrifft nach Gewerkschaftsangaben mehr als 90 Prozent der Leiharbeiter in Deutschland. Vorgesehen ist eine Steigerung der Entgelte in drei Stufen: Zum 1. Januar 2026 erhöhen sie sich um 2,99 Prozent, zum 1. September des Jahres um weitere 2,5 Prozent und zum 1. April 2027 um 3,5 Prozent.

Der DGB erklärte, mit dem Abschluss seien deutliche Reallohnsteigerungen gelungen. Von der Arbeitgeberseite hieß es, man habe bis an die Schmerzgrenze der Unternehmen verhandelt.

