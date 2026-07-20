Das mittlere Bruttomonatsentgelt aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten erhöhte sich nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit um 5,1 Prozent auf 4.217 Euro. Das deutliche Plus erkläre sich insbesondere durch höhere Tarifabschlüsse. Mittleres Entgelt bedeutet, dass die Hälfte der Vollzeitbeschäftigten weniger verdient, die andere Hälfte mehr.
Menschen ohne Berufsabschluss verdienten im vergangenen Jahr den Angaben zufolge im Mittel rund 3.100 Euro, bei Arbeitnehmenden mit anerkanntem Berufsabschluss waren es 4.000 Euro, bei Akademikern etwa 6.150 Euro brutto im Monat.
Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.