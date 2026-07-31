Im Chiemgau brennt ein Waldstück an einem Berg. (IMAGO / Christoph Rutenkolk / IMAGO / Christoph Rutenkolk)

Gestern hatte das Landratsamt Traunstein den Katastrophenfall ausgerufen. Der Deutsche Wetterdienst hat für weite Teile Süddeutschlands die höchste oder zweithöchste Waldbrandgefahrstufe verhängt. In verschiedenen Regionen Bayerns sollen besonders gefährdete Gebiete aus der Luft beobachtet werden. Der Landkreis Mittelfranken rief dazu auf, bei Ausflügen in die Natur am Wochenende besonders achtzugeben.

In Frankreich und Spanien hat sich die Lage etwas entspannt. In Griechenland und der Türkei sind zahlreiche neue Waldbrände ausgebrochen. Trockenheit, Hitze und kräftiger Wind erschwerten die Löscharbeiten. In Großbritannien geht die Feuerwehr derzeit gegen einen Waldbrand in der Nähe eines Kernkraftwerks in der Grafschaft Suffolk vor.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.