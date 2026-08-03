Ukraine
Logistikzentrale des russischen Online-Händlers Wildberries angegriffen

In einer Logistikzentrale des russischen Online-Händlers "Wildberries" in der Region Wladimir ist nach einem mutmaßlich ukrainischen Angriff ein Brand ausgebrochen.

    Rauch steigt von einem Lagerhaus des Online-Händlers Wildberries in der Nähe von Moskau auf. Davor sieht man das Firmengebäude mit Schriftzug.
    Die Ukraine greift immer wieder Lagerhäuser des russischen Online-Händlers Wildberries an. (AFP / TATYANA MAKEYEVA)
    Die Mitarbeiter seien evakuiert worden, teilte das Unternehmen mit, das nach Darstellung der Ukraine auch Militärgüter für russische Soldaten liefert. Immer wieder hatte die ukrainische Armee zuletzt Lagerhäuser und andere Einrichtungen von "Wildberries" attackiert. Unterdessen teilte das russische Verteidigungsministerium mit, man habe im Schwarzen Meer drei Schiffe angegriffen, die Rüstungsgüter für die Ukraine transportiert haben sollen.
    Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.