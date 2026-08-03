Die Ukraine greift immer wieder Lagerhäuser des russischen Online-Händlers Wildberries an. (AFP / TATYANA MAKEYEVA)

Die Mitarbeiter seien in Sicherheit gebracht worden, teilte das Unternehmen mit, das nach Darstellung der Ukraine auch Militärgüter für russische Soldaten liefert. Immer wieder hatte die ukrainische Armee zuletzt Lagerhäuser und andere Einrichtungen von "Wildberries" attackiert. Unterdessen teilte das russische Verteidigungsministerium mit, man habe im Schwarzen Meer drei Schiffe angegriffen, die Rüstungsgüter für die Ukraine transportiert haben sollen.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.