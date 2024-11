Zur Verlagsgruppe HCSB gehören Titel wie die "Südthüringer Zeitung" und das "Freie Wort". (dpa / Michael Reichel)

Die Entscheidung greift nach eigenen Angaben ab kommendem Jahr. Zur Begründung werden neben dem Mangel an Zustellern massive Kostensteigerungen angeführt. Mit der Einstellung der Druckausgabe am ersten Wochentag könne ein deutlicher Anstieg des Abo-Preises verhindert werden, hieß es. Zur Verlagsgruppe HCSB gehören Titel wie die "Südthüringer Zeitung" und das "Freie Wort". Experten zufolge werden über kurz oder lang staatliche Unterstützungen nötig sein, um wegen der veränderten Medienlandschaft hochwertigen Lokaljournalismus in Deutschland aufrechtzuerhalten.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.