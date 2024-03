Lokführer im Cockpit eines ICE 4. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Weselsky sagte in in Berlin, die Tarifverhandlungen mit der Bahn seien gescheitert. Daraus ergebe sich, dass weitere Arbeitskampfmaßnahmen folgten. Weselsky kündigte "Wellen-Streiks" an, also mehrere Ausstände hintereinander. Die Gewerkschaft werde darüber aber nicht mehr wie bisher 48 Stunden vorab informieren.

Knackpunkt 35-Stunden-Woche

Die Friedenspflicht in dem Tarifstreit endete gestern, nachdem die Verhandlungen zwischen der GDL und der Bahn am vergangenen Donnerstag abgebrochen worden waren. Als Hauptstreitpunkt gilt weiter die Forderung der GDL nach einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn hatte der Gewerkschaft die Schuld am Scheitern der Verhandlungen gegeben. Sie hatte erklärt, die GDL habe bis zuletzt dogmatisch auf der Einführung der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich beharrt. Die Gewerkschaft warf ihrerseits der Bahn vor, Interna an Medien durchgestochen zu haben. Bundesverkehrsminister Wissing hatte gestern vor weiteren Streiks gewarnt und eine Wiederaufnahme der Gespräche gefordert. Mit dem Beharren auf Maximalpositionen komme man nicht weiter, sagte der FDP-Politiker der "Bild am Sonntag".

Auch bei der Lufthansa wird wieder gestreikt

Angesichts des angekündigten Lokführer-Streiks müssen Reisende in Deutschland mit weiteren Ausfällen und Verspätungen rechnen: Die Gewerkschaft Verdi hatte am Vormittag bereits das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem Warnstreik aufgerufen, der ebenfalls am Donnerstag früh beginnen und bis Samstag früh dauern soll.

