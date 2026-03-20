Iran-Krieg

Der Schifffahrtsweg, durch den rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports verläuft, ist seit Kriegsbeginn durch die iranische Seite de facto gesperrt. Außerdem beschießt der Iran Ölanlagen in mehreren Ländern der Golfregion.
Die USA verlegen Medienberichten zufolge mehrere tausend weitere Soldaten in den Nahen Osten. Das "Wall Street Journal" und der Sender "CNN" berufen sich dabei auf Hinweise von US-Beamten. Das Nachrichtenportal Axios meldet, Präsident Trump plane die Besetzung der für den Ölexport wichtigen iranischen Insel Kharg. Damit wolle er die Führung in Teheran unter Druck setzen, die Straße von Hormus wieder zu öffnen.
Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.