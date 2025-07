Gipfeltreffen

Der britische Premierminister Starmer und Frankreichs Präsident Macron in London (AP / Yui Mok)

Mit der neuen Gangart wolle man den Menschen zeigen, dass der Versuch, den Ärmelkanal zu überqueren, vergeblich sei, sagte Starmer nach dem britisch-französischen Regierungsgipfel in London.

Die Vereinbarung soll es den Briten ermöglichen, Migranten, die den Ärmelkanal überquert haben, nach Frankreich zurückzuschicken. Für jeden zurückgeschickten will Großbritannien dann einen anderen Migranten legal einreisen lassen. Medienberichten zufolge sollen wöchentlich anfangs etwa 50 Menschen nach Frankreich zurückgeschickt werden. Frankreich wiederum will mithilfe der Dublin-Regelung die aus Großbritannien zurückgenommenen Migranten in die Ersteinreiseländer abschieben, wie Präsident Macron sagte.

Nukleare Abschreckung soll koordiniert werden

Darüber hinaus wollen Großbritannien und Frankreich als Atommächte ihr nukleares Abschreckungspotenzial stärker gemeinsam zur Geltung bringen. Erstmals werde in einer Erklärung festgeschrieben, dass die Atomwaffen beider Länder zwar unabhängig voneinander seien, aber miteinander koordiniert werden könnten, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Großbritannien und Frankreich sind die einzigen europäischen Länder mit Atomwaffen.

