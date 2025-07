Die Stock Exchange Group in London (picture alliance / Fotostand / Fotostand / Freitag)

Die "Financial Times" berichtet unter Berufung auf Insider, das Unternehmen prüfe dies intensiv und führe dazu Gespräche. Die Prüfung sei Teil von Diskussionen über neue Produkte und Dienstleistungen.

In den USA haben die Technologiebörse Nasdaq und der Betreiber der New Yorker Börse die Einführung eines 24-Stunden-Handels angekündigt. Der Finanzplatz London hatte im vergangenen Jahr Reformen vorgenommen, um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber New York und der EU zu stärken. Seit dem Brexit haben einige Unternehmen ihre Erstnotierung nach New York verlegt.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.