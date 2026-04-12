Proteste in Großbritannien

Die Demonstranten auf dem Trafalgar Square seien in Gewahrsam genommen worden, weil sie Unterstützung für eine verbotene Organisation bekundet hätten, hieß es. Sie hatten gegen das Verbot der Gruppe Palestine Action protestiert, die als Terrororganisation eingestuft worden war. Ein Gericht hat das Verbot im Februar allerdings für rechtswidrig erklärt. Innenministerin Mahmood legte dagegen wiederum laut der britischen Zeitung The Guardian Berufung ein.
Die Polizei nahm Menschen im Alter zwischen 18 und 87 Jahren in Gewahrsam. Aktivisten kritisierten die Festnahmen als rechtswidrig.
Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.