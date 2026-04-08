OECD-Studie

Chronische Erschöpfung ist eine Folge von Long Covid. (imago / Westend61 / Anastasiya Amraeva)

Zudem wirke sich Long Covid negativ auf die Wirtschaft aus. So würden bis zu zehn Prozent der Patienten im ersten Jahr ihrer Erkrankung langfristig in ihrem Job ausfallen. Der OECD -Bericht geht deshalb davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt der Mitgliedsstaaten zwischen 0,1 und 0,2 Prozent geringer ausfällt. Das wäre "eine erhebliche Belastung für die Wirtschaft", schreiben die Autoren.

Mehr als 70 Millionen Menschen 2021 von Long Covid betroffen

Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie 2021 seien mehr als fünf Prozent der Bevölkerung aus den OECD-Staaten von der Krankheit betroffen gewesen. Das sind ungefähr 75 Millionen Menschen. Seitdem ist die Zahl von Long-Covid- Patienten zurückgegangen. Circa 0,6 bis 1 Prozent der Bevölkerung sind weiterhin an der Infektion erkrankt. Die Gesundheitskosten seien somit zwar gesunken, "bleiben aber weiterhin beträchtlich", so die Autoren.

Bei Long Covid leiden Betroffene unter chronischer Erschöpfung, kognitiven Dysfunktionen oder Kurzatmigkeit.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.