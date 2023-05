Die schwedische Sängerin Loreen während ihres Auftritts beim Eurovision Song Contest (AP / Martin Meissner)

Die Sängerin Loreen setzte sich im englischen Liverpool mit ihrem Titel "Tattoo" durch. Sie hatte den Wettbewerb bereits 2012 gewonnen. Der deutsche Beitrag "Blood and Glitter" der Band Lord of the Lost landete auf dem letzten Platz.

Großbritannien war als ESC-Gastgeberland für die von Russland angegriffene Ukraine eingesprungen, die den Wettbewerb im vergangenen Jahr gewonnen hatte.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.