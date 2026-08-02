Radsport

Lorena Wiebes gewinnt auch zweite Etappe der Tour de France der Frauen

Die niederländische Radsportlerin Lorena Wiebes hat auch die zweite Etappe der Tour de France der Frauen gewonnen. Auf dem rund 148 Kilometer langen Teilstück von Aigle nach Genf in der Schweiz setzte sie sich vor Elisa Balsamo aus Italien und Marianne Vos aus den Niederlanden durch.