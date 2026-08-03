Radsport Lorena Wiebes gewinnt auch zweite Etappe der Tour de France der Frauen
Die niederländische Radsportlerin Lorena Wiebes hat auch die zweite Etappe der Tour de France der Frauen gewonnen. Auf dem rund 148 Kilometer langen Teilstück von Aigle nach Genf in der Schweiz setzte sie sich vor Elisa Balsamo aus Italien und Marianne Vos aus den Niederlanden durch.
Die zweimalige Europameisterin Wiebes legte die Strecke in 3 Stunden 42 Minuten und 8 Sekunden zurück. Sie fährt damit weiter im Gelben Trikot der Führenden in der Gesamtwertung. Die deutsche Fahrerin Linda Riedmann landete auf Platz 10, Antonia Niedermaier aus Rosenheim auf Rang 17.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.