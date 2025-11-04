Die DFB-Frauen haben in der WM-Qualifikation machbare Gegner. (Georg Hochmuth / APA / dpa / Georg Hochmuth)

Sieben WM-Tickets werden allerdings über Play-offs ausgespielt, sodass auch die Gruppenletzten noch eine Chance haben, sich zu qualifizieren. Hinzu kommt ein weiterer Platz über die interkontinentalen Play-offs. Die Gruppenspiele finden zwischen März und Juni 2026 statt. Die Play-offs werden von Oktober bis Dezember ausgetragen. Die Weltmeisterschaft findet im Sommer 2027 in Brasilien statt.

Die deutschen Frauen bestreiten vor der WM-Qualifikation noch die Finals der Nations-League gegen Spanien. Das Hinspiel ist am 28. November in Kaiserslautern, die Entscheidung fällt am 2. Dezember in Madrid.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.