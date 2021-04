2020 war das traditionsreiche INNTöne­ Festival in Oberösterreich von Pfingsten in den August verschoben worden. Vor begrenzter Besucherzahl und unter freiem Himmel spielten hauptsächlich Duo-Formationen aus Europa. Eröffnet wurde die Konzertfolge durch die beiden Franzosen Louis Sclavis und Benjamin Moussay. Der 1953 geborene Holzbläser ist seit den 1980-er Jahren einer der prominentesten und aktivsten Musiker der zeitgenössischen Szene, der 20 Jahre jüngere Pianist ein nach Klassik- und Jazzstudium vielfach preisgekrönter Spezialist fürs Solospiel. Beide arbeiten seit Anfang der 2000-er Jahre eng zusammen. Bei den Inntönen 2020 präsentierten sie vorwiegend Kompositionen aus Sclavis’ bildkräftigem Quartett-Album „Characters On A Wall“ von 2019. Ihr perfekt harmonierendes Duo setzt auf starke Kontraste und lebt von Empathie und intensivem Austausch.

Louis Sclavis, Klarinetten

Benjamin Moussay, Klavier

Aufnahme vom 14.8.2020 beim INNtöne Festival, Diersbach/Oberösterreich