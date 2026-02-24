Laurence des Cars, Direktorin des Louvre-Museums, vor einer Anhörung vor dem Kulturausschuss des Senats, drei Tage nachdem historische Juwelen gestohlen wurden. (Emma Da Silva / AP / dpa / Emma Da Silva)

Wie der Élysée-Palast in Paris mitteilte, nahm Frankreichs Präsident Macron das Rücktrittsgesuch von Laurence des Cars an. Im Oktober hatten vier Männer einen Teil der französischen Kronjuwelen im Materialwert von 88 Millionen Euro gestohlen. Die Beute wurde bis heute nicht gefunden. Eine parlamentarische Untersuchungskommission hatte jüngst ein systematisches Versagen der Museumsleitung bemängelt. In den vergangenen Monaten wurde der Louvre zudem mehrfach bestreikt. Die Gewerkschaften fordern unter anderem mehr Wachpersonal und überfällige Renovierungsarbeiten.

