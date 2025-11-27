US-Bürger besonders betroffen

Der Louvre im historischen Schloss in Paris gilt als das meistbesuchte Museum der Welt. (AFP / BEHROUZ MEHRI)

Ab Mitte Januar müssen Bürger von Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 32 Euro für ein Ticket zahlen. Mit den zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro pro Jahr sollten strukturelle Probleme des Museums angegangen werden, heißt es in einer Erklärung des Louvre. Nach dem aufsehenerregenden Einbruch vom 19. Oktober war die Museumsleitung wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen in die Kritik geraten.

Die Preiserhöhung dürfte besonders US-Bürger treffen; sie machen die größte Gruppe der ausländischen Besucher aus.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.