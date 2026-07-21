Museumsdiebstahl

Die dort bisher gezeigten Sammlungen und kostbaren Objekte sollen in einen fensterlosen Tresorraum verlegt werden, wie der Louvre-Direktor Leribault der Zeitung "Le Parisien" sagte. Statt die Galerie mit leeren Vitrinen an den bisherigen Ausstellungsort erinnern zu lassen, werde der Raum wieder als Prunkgalerie erlebbar gemacht.
Die Galerie d'Apollon gilt als einer der prächtigsten Räume des Louvre.
Bei dem Einbruch Mitte Oktober wurden acht wertvolle Schmuckstücke im geschätzten Wert von rund 88 Millionen Euro gestohlen. Von ihnen fehlt noch immer jede Spur.
Bei dem Einbruch Mitte Oktober wurden acht wertvolle Schmuckstücke im geschätzten Wert von rund 88 Millionen Euro gestohlen. Von ihnen fehlt noch immer jede Spur.
Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.