Bis 2027 werden insgesamt zehn Exemplare nach Deutschland gebracht, wie die rumänische Forstverwaltung Romsilva mitteilte. Das erste männliche Tier aus den Karpaten sei vor Kurzem in Thüringen angekommen. Zeitgleich sei ein Luchs-Weibchen ausgewildert worden. Im Harz und im Bayerischen Wald haben sich die Luchs-Populationen durch gezielte Auswilderungsprojekte bereits vergrößert. Die unter Artenschutz stehenden Luchse sind in Deutschland fast ausgestorben. Die scheuen Tiere mit Leopardenmuster am Fell und Haarbüscheln an den Ohren gehören zur Familie der Katzen