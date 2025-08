Deutsche Meisterschaften

Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2025: Beim 100-Meter-Sprint gewann Owen Ansah (l.) vor Deniz Almas. (picture alliance / Axel Kohring)

Für Lückenkemper war es der sechste deutsche Meistertitel. Zweite wurde Sophia Junk in 11,33 Sekunden vor Sina Mayer in 11,37 Sekunden. Auch Ansah verteidigte seinen Titel, er war im vergangenen Jahr als erster deutscher Sprinter unter 10 Sekunden gelaufen. In diesem Jahr gewann er vor Deniz Almaz (10,25) und Lucas Ansah-Peprah (10,27).

Im Speerwurf war der Weltjahresbeste Julian Weber zum fünften Mal nicht zu schlagen. Er siegte mit 84,36 Metern. Thomas Röhler wurde Zweiter mit 78,74 Metern. Den 3.000 Meter Hindernislauf entschied Karl Bebendorf für sich mit einer Zeit von 8:32,90.

