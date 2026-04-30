Jede fünfte Messstation

Eine Luftqualität-Messtation (dpa / Rupert Oberhäuser)

Zu diesem Schluss kommt die Europäische Umweltagentur in einem neuen Bericht. Darin loben die Autoren zwar, dass die Luftverschmutzung in Europa in den vergangenen zwei Jahrzehnten stetig gesunken sei. Doch die Belastung zum Beispiel durch gesundheitsschädliche Gase wie bodennahes Ozon sei immer noch zu hoch. Insbesondere beim Feinstaub müssten weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Für den Bericht bewertete die in Kopenhagen ansässige EU-Behörde die Konzentration von Schadstoffen in der Umgebungsluft in 39 Ländern, darunter auch die 27 EU-Mitgliedstaaten.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.