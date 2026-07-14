Russischer Angriffskrieg

Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew (picture alliance / Photoshot)

Die Luftabwehrsysteme seien in Aktion, um die Attacken abzuwehren, teilte Klitschko mit. Zeugenangaben zufolge gab es mehrere Explosionen in Kiew.

Die Ukraine hatte zuvor einige russisch besetzte Gebiete angegriffen, dabei wurden nach Behördenangaben mindestens 13 Menschen getötet und 22 verletzt. Laut Angaben wurden an verschiedenen Orten Lastkraftwagen und Autos attackiert.

Bei einem russischen Angriff im Schwarzen Meer auf einen Frachter unter der Flagge Togos wurden nahe der ukrainischen Hafenstadt Odessa fünf Besatzungsmitglieder getötet und mehrere verletzt. Die Angaben zum Kriegsgeschehen lassen sich teils nur schwer überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.