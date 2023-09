Drei Mitglieder der Peschmerga-Kräfte wurden bei dem Angriff auf den Flughafen Arbat südöstlich von Sulaimanija verletzt, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Diese machten niemanden konkret für den Angriff verantwortlich. Die Regierung in Sulaimanija forderte jedoch in einer Erklärung die Länder in der Region auf, die Souveränität der Region Kurdistan und des Iraks zu respektieren. Sie deutete damit an, dass die Türkei den Angriff verübt haben könnte. Die Türkei greift immer wieder Ziele in Syrien und im Irak an, von denen sie annimmt, dass sie mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK in Verbindung stehen.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.