Russische Soldaten halten Ausschau nach Drohnen (Archivbild). (picture alliance / AA / Wojciech Grzedzinski)

In der Region Winnyzja im Zentrum des Landes wurde nach Angaben des örtlichen Gouverneurs das Gebäude eines Unternehmens getroffen. Mehrere Menschen seien verletzt worden, hieß es.

Aus Russland werden weitere ukrainische Drohnenangriffe gemeldet. In der Region Kursk nahe der ukrainischen Grenze wurden nach Behördenangaben ein Wohnhaus und ein Verwaltungsgebäude beschädigt. In der Hauptstadt Moskau zerstörte die Luftabwehr laut Bürgermeister Sobyanin eine Drohne im Anflug. Auch in der Grenzregion Brjansk wurde eine Drohne zerstört.

