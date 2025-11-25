Aus der Hauptstadt Kiew wurden Explosionen und Stromausfälle gemeldet. Die Angriffe seien mit Drohnen und Hyperschallraketen erfolgt. Bürgermeister Klitschko erklärte, auch Wohngebäude seien getroffen worden. Zu möglichen Opfern gibt es derzeit keine Angaben. Das ukrainische Energieministerium teilte mit, es habe einen massiven kombinierten Angriff auf die Energieinfrastruktur gegeben. Landesweit sei Luftalarm ausgelöst worden.
Aus den russischen Regionen Krasnodar und Rostow wurden ukrainische Luftangriffe gemeldet. Dabei gab es laut Behörden mehrere Verletzte und mindestens ein Todesopfer.
Diese Nachricht wurde am 25.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.