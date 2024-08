Das Zentrum von Kiew (Archivbild) (Felipe Dana / AP / dpa)

Landesweit gab es Luftalarm. Nach ersten Angaben wurden mindestens drei Menschen getötet.

In der russischen Region Saratow wurden mehrere Häuser durch die Trümmer abgewehrter ukrainischer Drohnen beschädigt. Nach Angaben des zuständigen Gouverneurs waren die Städte Saratow und Engels betroffen.

Gestern hatte das ukrainische Außenministerium gemeldet, dass Belarus Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammenzieht. So seien neue Einheiten mit Panzern, Artillerie und Flugabwehr in der Region Gomel stationiert worden. Die Regierung in Minsk ist mit Russland verbündet. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hatte angekündigt, die Truppen zu verstärken, da die Ukraine ihrerseits zusätzliches Militär an die Grenze verlegt habe. Das ukrainische Außenministerium rief die Regierung in Minsk auf, unter dem Druck Russlands keine - so wörtlich - "tragischen Fehler" zu begehen. Kiew plane keine feindlichen Aktionen gegen das belarussische Volk.

