Tarif-Konflikte

Der Tarifkonflikt des Lufthansa-Bodenpersonals ist gelöst. (Andreas Arnold/dpa)

Wie die Gewerkschaft nach vier Verhandlungsrunden mitteilte, sieht der ⁠Abschluss Gehaltserhöhungen für ⁠die mehr als 20.000 Beschäftigten vor. Außerdem würden sie acht Jahre lang davor geschützt, in Firmen ausgegliedert zu werden, die geringere Gehälter zahlen.

Konkret erhalten die Beschäftigten rückwirkend zum Januar 2,2 Prozent mehr Geld und ab März 2027 ⁠weitere 2,4 Prozent. Bei der Kernmarke Lufthansa kommt die erste Erhöhung erst im ‌Januar 2027. Nötig ist noch die Zustimmung der Gewerkschaftsmitglieder.

Mögliche Streiks könnte es dagegen beim Kabinenpersonal geben. Wie die Gewerkschaft UFO mitteilte, haben nach den ‌Piloten nun auch die ⁠Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter in einer Urabstimmung für Arbeitskämpfe gestimmt.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.