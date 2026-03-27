Tarif-Konflikt

Wie die Gewerkschaft nach vier Verhandlungsrunden mitteilte, sieht der Abschluss Gehaltserhöhungen für die mehr als 20.000 Beschäftigten vor. Außerdem würden sie acht Jahre lang davor geschützt, in Firmen ausgegliedert zu werden, die geringere Gehälter zahlen.
Konkret erhalten die Beschäftigten rückwirkend zum Januar 2,2 Prozent mehr Geld und ab März 2027 weitere 2,4 Prozent. Bei der Kernmarke Lufthansa kommt die erste Erhöhung erst im Januar 2027. Nötig ist noch die Zustimmung der Gewerkschaftsmitglieder.
Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.