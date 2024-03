Flugverkehr

Die Kabinengewerkschaft Ufo hatte am Wochenende die insgesamt etwa 19.000 Flugbegleiter der Lufthansa und ihrer Tochter Cityline zu dem Ausstand aufgerufen. (Boris Roessler/dpa)

Das Unternehmen erklärte, in Frankfurt am Main müssten voraussichtlich 600 Verbindungen gestrichen werden und in München etwa 400. Betroffen seien insgesamt etwa 120.000 Flugreisende.

Die Kabinengewerkschaft Ufo hatte am Wochenende die insgesamt etwa 19.000 Flugbegleiter der Lufthansa und ihrer Tochter Cityline zu dem Ausstand aufgerufen. Bestreikt werden sollen jeweils von 4.00 bis 23.00 Uhr alle morgigen Abflüge von Frankfurt und am Mittwoch jene von München aus. In der vergangenen Woche hatte bereits das Lufthansa-Bodenpersonal mit seinem fünften Warnstreik den Passagierverkehr der Fluglinie weitgehend lahmgelegt.

