Einstieg bei ITA

Die Lufthansa will heute den ersten Schritt zur Übernahme der Nachfolgegesellschaft der in Konkurs gegangenen Alitalia vollziehen. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Urbanandsport)

Italien sei für den Konzern der zweitwichtigste Auslandsmarkt nach den USA , sagte Konzernchef Spohr der FAZ. ITA solle nach der Schweizer "Swiss" den zweithöchsten Ergebnisbeitrag aller Auslandstöchter liefern. Zudem arbeite man an Produktivitätssteigerungen, indem insbesondere die kostengünstigen Airlines am stärksten wachsen sollten. Die meisten der für dieses Jahr geplanten 10.000 Neueinstellungen, darunter 800 Piloten, werde es in diesen Flugbetrieben und bei der Technik geben.

Spohr führte aus, eine Antwort auf die strategische Herausforderungen sei die neue Lufthansa City Airlines. Um Langstreckenflüge zu füllen, brauche man auch künftig jeweils bis zu 50 Zubringerflüge.

Die Lufthansa will heute den ersten Schritt zur Übernahme der Nachfolgegesellschaft der in Konkurs gegangenen Alitalia vollziehen. Zunächst sollen 41 Prozent an der staatlichen italienischen Fluggesellschaft übernommen werden. Später sollen die Anteile an der Ita schrittweise erhöht werden.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.