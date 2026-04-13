Tarifkonflikt weitet sich aus

Piloten- und Flugbegleiterstreik bei der deutschern Lufthansa-Gruppe (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)

Flugbegleiter der Lufthansa sollen demnach am Mittwoch und Donnerstag ihre Arbeit niederlegen. Betroffen ist auch die Lufthansatochter Cityline.

Heute und morgen streiken bereits die Pilotinnen und Piloten des Lufthansa-Konzerns. Nach Angaben ihrer Gewerkschaft "Vereinigung Cockpit" wurden inzwischen mehr als 700 Flüge gestrichen. Der Luftfahrtkonzern kritisierte den Aufruf als "völlig neue Stufe der Eskalation".

Beim Kabinenpersonal geht es unter anderem um soziale Absicherungen. Bei den Piloten gibt es nach wie vor keine Einigung zur betrieblichen Altersvorsorge.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.