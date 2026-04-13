Tarifkonflikt weitet sich aus
Lufthansa-Flugbegleiter streiken am Mittwoch und Donnerstag

Fluggäste der Lufthansa müssen sich auf weitere Streiktage mit Ausfällen und Verspätungen einstellen. Im Tarifstreit hat nach der Pilotengewerkschaft nun auch die Kabinengewerkschaft UFO erneut zum Ausstand aufgerufen.

    Menschen stehen vor einer Anzeigetafel mit gestrichenen Flügen der Lufthansa am Frankfurter Flughafen.
    Piloten- und Flugbegleiterstreik bei der deutschern Lufthansa-Gruppe (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)
    Flugbegleiter der Lufthansa sollen demnach am Mittwoch und Donnerstag ihre Arbeit niederlegen. Betroffen ist auch die Lufthansatochter Cityline.
    Heute und morgen streiken bereits die Pilotinnen und Piloten des Lufthansa-Konzerns. Nach Angaben ihrer Gewerkschaft "Vereinigung Cockpit" wurden inzwischen mehr als 700 Flüge gestrichen. Der Luftfahrtkonzern kritisierte den Aufruf als "völlig neue Stufe der Eskalation".
    Beim Kabinenpersonal geht es unter anderem um soziale Absicherungen. Bei den Piloten gibt es nach wie vor keine Einigung zur betrieblichen Altersvorsorge.
    Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.