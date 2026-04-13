Tarifkonflikt weitet sich aus

Piloten- und Flugbegleiterstreik bei der deutschern Lufthansa-Gruppe (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)

Flugbegleiter der Lufthansa sollen demnach morgen und am Donnerstag ihre Arbeit niederlegen. Betroffen ist auch die Lufthansatochter Cityline. UFO-Chef Vázquez Bürger sagte, es gebe keinen besseren Zeitpunkt und Ort des Protests als den geplanten Festakt zum 100. Jahrestag der ersten Lufthansa mit Bundeskanzler Merz an diesem Mittwoch. "Wenn sich das Management gemeinsam mit der Bundespolitik für 100 Jahre Lufthansa feiert, dann werden wir genau dort sichtbar machen, unter welchen Bedingungen die Arbeitgeberseite funktioniert - und auf wessen Rücken aktuelle Entscheidungen ausgetragen werden", betonte Vázquez Bürger.

Seit gestern streiken bereits die Pilotinnen und Piloten des Lufthansa-Konzerns. Nach Angaben ihrer Gewerkschaft "Vereinigung Cockpit" wurden inzwischen mehr als 700 Flüge gestrichen. Der Luftfahrtkonzern kritisierte den Aufruf als "völlig neue Stufe der Eskalation".

Beim Kabinenpersonal geht es unter anderem um soziale Absicherungen. Bei den Piloten gibt es nach wie vor keine Einigung zur betrieblichen Altersvorsorge.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.