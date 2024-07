Flughafenblockade

Klimaaktivisten hatten am Donnerstag den Flughafen in Frankfurt am Main für mehr als zwei Stunden lahmgelegt. (picture alliance / epd-bild / Tim Wegner)

Laut einem Lufthansa-Sprecher werde die genaue Schadenssumme zurzeit ermittelt, berichtet die "Bild am Sonntag". Die Forderung an die Gruppe "Letzte Generation" werde demnach deutlich höher ausfallen als bei vorherigen Aktionen. Für die Rollfeld-Besetzungen der Flughäfen in Hamburg, Düsseldorf und Berlin hatte die Lufthansa dem Bericht zufolge Schadensersatzforderungen in Höhe von 740.000 Euro gestellt.

Aktivisten der Gruppe hatten sich am frühen Donnerstagmorgen auf dem Frankfurter Flughafengelände festgeklebt. Rund 230 von 1400 geplanten Flügen fielen aus.

