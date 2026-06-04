Unfall am Airport Frankfurt

Flughafen Frankfurt - Das Fahrwerk einer Lufthansa-Dreamliner-Maschine knickt ein. (Mike Seeboth / dpa / Mike Seeboth)

Die Lufthansa bestätigte den Vorfall, der sich gegen 12.45 Uhr ereignete. Betroffen sei eine Boeing 787-9 Dreamliner. Das Flugzeug trug die Flugnummer LH450 und sollte nach Los Angeles fliegen. "Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich Crew- und Bodenmitarbeitende an Bord. Fluggäste waren noch nicht eingestiegen. Mehrere Mitarbeitende wurden verletzt und werden derzeit medizinisch versorgt", teilte ein Sprecher der Airline mit.

Die genauen Umstände würden derzeit gemeinsam mit den zuständigen Stellen geprüft. Techniker und Hilfskräfte seien vor Ort.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.