Streit um Betriebsrenten

Der Pilotenstreik bei der Lufthansa beginnt. (Daniel Bockwoldt / dpa / Daniel Bockwoldt)

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit rief die Piloten von heute bis Freitagabend zum Streik auf. Die Piloten hatten bereits am Montag und Dienstag die Arbeit niedergelegt. Der Versuch einer Schlichtung zwischen dem Unternehmen und der Piloten-Gewerkschaft war gestern gescheitert. In dem Tarifstreit geht es um die Höhe der Betriebsrenten.

Der Streik des Kabinenpersonals, der gestern begann, soll bis heute Abend dauern. Auch hier kam es zu keiner Einigung mit der Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter Organisation. Es geht um einen neuen Manteltarifvertrag. Zahlreiche Flüge werden ausfallen, auch die Tochtergesellschaften Cityline und Eurowings sind betroffen.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.