Iran-Krieg

In der gegenwärtigen Situation hätten vor allem Rückführungsflüge, die Sicherheit der Passagiere sowie die Aufrechterhaltung der Versorgung über die Luftfracht höchste Priorität, teilte Cockpit mit. Der Tarifkonflikt bestehe jedoch weiter. Man beobachte die Lage und bewerte die Situation kontinuierlich neu. Die Gewerkschaft hatte die jüngsten Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt. In einer Urabstimmung entschieden sich die Piloten für einen Streik. Cockpit fordert rückwirkend ab 2024 in drei Schritten insgesamt 9,9 Prozent mehr Geld.
Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.