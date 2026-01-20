Ein Airbus A319 der Lufthansa. (picture alliance / Jochen Eckel )

Die Verbindungen würden bis einschließlich 29. März gestrichen, sagte eine Sprecherin der Fluggesellschaft der Nachrichtenagentur AFP. Die Lufthansa hatte am vergangenen Mittwoch bereits angekündigt, den Luftraum über dem Iran und auch dessen Nachbarland Irak bis auf Weiteres zu meiden. Für den Irak hieß es nun, dass von Dienstag an wieder ein Korridor im irakischen Luftraum genutzt werde.

Hintergrund sind Befürchtungen eines möglichen US-Militärschlags gegen den Iran. Angesichts der brutalen Niederschlagung der Proteste gegen das iranische Regime hatte der amerikanische Präsident Trump zuletzt mehrfach mit einem Eingreifen gedroht.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.