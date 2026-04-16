Hohe Kosten

Ab Samstag würden die 27 Flugzeuge von Cityline endgültig aus dem Programm genommen, um weitere Verluste der defizitären Fluggesellschaft zu reduzieren, teilte der Konzern mit. Zur Begründung wurde auf die gestiegenen Kerosinkosten und Belastungen durch aktuelle Arbeitskämpfe verwiesen. Bisher sollte Cityline den Betrieb erst 2028 einstellen.
Die Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO kritisierte die Maßnahme als skrupellos. Ein Vertreter sprach gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters von einem Krieg der Unternehmensführung gegen die eigenen Leute.
Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.