Flugverkehr

Durch den Pilotenstreik gibt es hunderte Flugausfälle. (Daniel Bockwoldt / dpa / Daniel Bockwoldt)

An den beiden Drehkreuzen Frankfurt am Main und München wurden nach Angaben der Flughafenbetreiber heute zusammen mehr als 600 Starts und Landungen abgesagt. Erst für morgen rechnet das Unternehmen wieder mit einem regulären Flugplan. Die Lufthansa hatte für die Streikzeit einen Sonderplan erstellt, der mindestens die Hälfte der üblichen Flüge anbietet. Eine Sprecherin erklärte, dieser Plan werde eingehalten. Von der Gewerkschaft hieß es dagegen, dass die Ausfallquote bei knapp zwei Dritteln liege.

Der gestern begonnene Streik soll noch bis Mitternacht dauern. In dem Tarifkonflikt geht es um die betriebliche Altersversorgung von rund 4.800 Piloten, sowie teilweise auch um die Gehälter.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.