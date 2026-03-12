Konflikt im Flugverkehr

Trotz Streik sollen mindestens die Hälfte der Lufthansa-Flüge stattfinden. (Andreas Arnold/dpa)

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat die Beschäftigten aufgerufen, heute und morgen die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind Passagier- und Frachtflüge an deutschen Flughäfen, insbesondere an den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München.

Trotz des Ausstands will die Fluggesellschaft mehr als die Hälfte ihres Programms aufrechterhalten. Auf der Langstrecke sollen rund 60 Prozent der Maschinen starten. Laut Gewerkschaft fällt fallen die Streiks kleiner aus als im Vormonat, da sich das Kabinenpersonal diesmal nicht beteiligt.

Hintergrund des Konflikts sind festgefahrene Tarifverhandlungen über die Vergütung bei der Tochtergesellschaft CityLine sowie die betriebliche Altersversorgung.

